Jaagup Tuisk avaldas koos Inesega uue singli "Tuhk ja tolm"

Uus lugu sai kirjutatud ning salvestatud Helsingis koostöös produtsent Elias Hjelmiga. Tuisk sõnas, et kuigi ta on üldiselt oma lood ise valmis kirjutanud ning produtseerinud, tundis ta aasta alguses, et tore oleks teha koostööd inimestega, kellega ta varem pole kokku puutunud. Läbi plaadifirma jõuti Soome produtsendi Elias Hjelmini.

"Kui ma kevadel Eliasega esmakordselt stuudios kohtusin, mängisin alustuseks talle ette erinevaid ideid ning üks konkreetne sündipartii jäi talle kohe kõrva – sellest ka lugu alguse sai. Klappisime hästi ning juba samal päeval jõudsime loole anda peaaegu lõpliku vormi. Kirjutasin sealsamas ka loole sõnad," kirjeldas ta.

Kuigi Tuisk ei näinud lugu alguses koostöösinglina, tekkis tal laulu kuulates tunne, et just Inese vokaal annaks sellele palju juurde. "Me ei käinud lugu linnapeal erinevatele naisartistidele pakkumas, soovisime just Inest," märkis ta.