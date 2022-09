Progressiivse death metal'i bänd Surgent avaldas muusikavideo loole "Hollow Doctrine"

Võtteplatsil valitsenud miinuskraadid panid mehed tõsiselt proovile. Videos võib näha, kuidas vokalist Endrik Salak laulab laohoones pealtnäha ilma raskusteta, kuid see, mis kaadri taga toimus, oli bändi sõnul tegelikult väljakutse tervele meeskonnale.

"Selles Dvigateli laohoones oli ropult külm ja rõske ning olukord muutus iga võttega aina hullemaks. Päeva viimane võte oli veel kõige raskem, sest selles niigi vaenulikus keskkonnas puhus mulle ventilaator näkku jääkülma õhku. Mäletan, kuidas mu hambad plagisesid ja mõtlesin, et ei jaksa enam," meenutas Salak.

"Pärast seda kõike andsime õhtul veel täispika kontserdi, mis tõmbas vere jälle käima, aga saime selle külma alles mitu päeva hiljem kontidest välja," kommenteeris bassist Jüri Tarkpea.

Video režissöör Hindrek "Masa" Maasik suutis bändiliikmete sõnul aga ka ekstreemsetes tingimustes väga head kaameranurgad ja droonikaadrid purki püüda.

Bänd sai alguse pärast bändi Horricane lagunemist, kui selle liikmed Jaan ja Jüri otsustasid oma energia suunata uude projekti – Surgent. Bändiliikmed on mänginud ka veel mitmetes teistes bändides, nagu Recycle Bin, Finish Me Off, Paean, Ocean Districts, Kaschalot jpt.

Surgent on meloodilise ja progressiivse death metal'i bänd Eestist, mis ammutab inspiratsiooni eri kultuuridest ja žanritest – bossa novast grunge'ni. Sügisel ilmub Surgenti debüütalbum, millele järgnevad albumi esitluskontserdid üle Eesti.

Bändi koosseisus on Endrik Salak (vokaal), Jaan Varts (kitarr), Jüri Tarkpea (bass) ja Sten Loov (trummid).