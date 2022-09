EFTA galal astuvad üllatusbändiga üles ETV, TV3 ja Kanal 2 telenäod

Kethi Uibomägi sõnas, et saatejuhtide bändi kokkutoomine on kummardus Eesti inimestele. "Kui telekanalid iga päev justkui konkureerivad selle ühe ja ainsa jumala – telepubliku tähelepanu – ees, siis bänd toob iga kanali pärlid kokku ja see on ideena juba väga muljet avaldav. Kui sain kutse saatejuhtide bändis osalemiseks, siis ma isegi ei kuulanud küsimust lõpuni, vaid kuuldes sõnu EFTA gala ja laul, olid mul kohe käed püsti."

Kethi sõnul on hea ansambli valem sama, mis hea telesaate puhul – super tiim lava peal ja lava taga. "See projekt näitab, kuidas me võiksime ja peaksime ka iga päev üksteisele kaasa elama ja toetama."

Seitsmeliikmeline saatejuhtide bänd esineb koosseisus Taavi Otsus (trummid), Marek Lindmaa (kitarr), Jüri Muttika (klahvid), Kethi Uibomägi (vokaal), Eeva Esse (vokaal), Piret-Järvis Milder (vokaal) ja Jüri Butšakov (vokaal).

Laulusõnu aitasid teha Olav Osolin, Korea ja Kadri-Ann Mägi.

Kethi Uibomägi lisas, et kuigi ta astub Alexela kontserdimajas lavale vokalistina, saaks ta hakkama ka pillimänguga. "Vahetaksin trummari Taaviga näiteks kohad, sest tean, et ta on megahea laulja ja ma olen trummitundides käinud küll."

Kethi tõi välja kolleegi, kes teda saatejuhtide bändis kõige enam üllatas: "Mul vajus suu lahti, kui Eeva Esset laulmas kuulsin. Mitte et tema lauluoskus mulle üllatus oleks, vaid see tämber, sametine, sensuaalne toon. Ma kuulasin ja kadusin tema esitusse. Ta vääriks omanimelist laulu kindlasti."

Lisaks saatejuhtide bändile esinevad EFTA galal Rita Ray, Pur Mudd ja Grete Paia ning üle pika aja taas A-rühm.

Programmi juhib Tõnis Niinemets.

Pidulik galaõhtu toimub 16. septembril. Otseülekannet saab jälgida ETV ja ETV2 vahendusel. Gala esimese osa otseülekanne algab ETV2 eetris kell 18.30. Teise osa ülekanne algab ETV-s kell 20.00 ja kolmas osa ETV-s kell 21.40.

EFTA gala toimub tänavu juba kuuendat korda – sel aastal esitati konkursile 148 tööd filmi- ja 113 tööd telekategoorias. Galal antakse välja kokku 30 auhinda, neist 15 filmi- ja 15 telekategoorias. Auhinnasaajad valib erialaspetsialistidest koosnev žürii.