Eva Luigas: sibullilledest peaksid nartsissid esimesena mulda saama

"Aianduses ei ole mitte kunagi lootusetult hilja. Praegu on õige aeg peaaegu et kõikide lillesibulate mulda panemiseks," oli Luigas kindel. "Nartsissid on tuntud sibullilled, kes peaks esimesena mulda saama, sest nemad soovivad soojas mullas juurduda," teatas ta ja lisas, et põhimõtteliselt kõik liigid, mille sibulad on pisemad, tuleks praegu mulda panna.

"Ütlen ausalt, et mina olen lillesibulaid istutanud usinalt ka 7. jaanuaril, sellepärast, et enne ei olnud aega," sõnas ta, nentides, et kindlasti on parem, kui lillesibul on mullas, kui riiulil vedelemas.

Samuti esitles Luigas "Teresiviooni" stuudios väga vara õitsevaid sibullilli. "Inimesed ei pruugi neid suures tulbi- ja nartsissihulluses märgata," sõnas ta ning arvas, et heaks näiteks on kollaste õitega lumekupp. "Tal on sibulad nagu kohvioad."

"On liike, mille sibulaid igal aastal üldse välja võtma ei pea," rääkis Luigas. "Küll aga lillesibulad paljunevad nii, et nad teevad tütarsibulaid ning see kogum muutub lõpuks liiga tihkeks. Tasuks ikkagi aeg-ajalt üles võtta," soovitas ta. Näiteks tõi Luigas papagoitulbid. "Kuna meie suvi on nii lühike, siis ega nad igavesed meil ei ole."

"ABC on see, et soovitan kühvliga või istutustööriistaga istutada, lükata kühvel viltu muru sisse, tõsta murukamar üles, torgata sibul sinna sisse – kuskil 5–10 sentimeetri sügavusele – ja lükata murukamar peale tagasi," õpetas Luigas, kuidas murusse lilli istutada.