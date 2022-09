Ilmus treiler filmist "Babylon" peaosades Brad Pitti ja Margot Robbiega

"Babyloni" sündmustik areneb välja 1920-ndatel USA-s, kui filmimaailm läks üle tummfilmidelt helifilmidele. Pitt mängib linateoses tummfilmistaari ning Robbie 1920-ndate filmimaailma ikooni.

"Kui ma Hollywoodi kolisin, olid ustel sildid, et näitlejad ja koerad pole sisse lubatud," sõnas Pitt treileris. "Ma muutsin seda."

Filmis astuvad veel üles Diego Calva, Tobey Maguire, Max Minghella, Spike Jonze, Jean Smart, Flea, Jeff Garlin, P.J. Byrne, Samara Weaving ja Olivia Wilde.

"Babyloni" režissöör on Damien Chazelle ("First Man").

