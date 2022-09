Skulptor uuest Pätsi skulptuurist: mõned heitsid ette, et on kurja näoga

"Näoosa on enam-vähem tehtud. Mõni päev veel vaadata-korrigeerida," kommenteeris skulptor Vergo Vernik Pätsile pühendatud skulptuuri protsessi. "Kõrvad on veel vaja teha ja soengut paremaks, aga suur töö on tehtud."

Vernik iseloomustaks skulptuuri sõnaga jõuline. "Mõned heitsid ette, et on kurja näoga," rääkis ta ning lisas, et viimistlemise käigus saab ka vajadusel seda kohendada. "Õnneks tal on ikkagi isikupärane nägu - see teeb töö lihtsamaks," sõnas Vernik Pätsi kohta.

Skulptor tutvustas ka, et kivi, millest monument luuakse, on Rootsist pärit graniit. "Kui kivi toodi, kaalus see 43 tonni," nentis ta. "Esmalt sai Lõuna-Eestis 15 tonni maha võetud ka praeguses töökojas on veel maha võetud," selgitas ta töö protsessi. "Eestist sellist kivi ei leia."

"Meil oli aega neli kuud, et see lõpetada," sõnas kiviraidur ja kunstnik Brian Sibola Hansen. "Tavaliselt pakuksime, et selliseks tööks kulub üle aasta," sõnas ta, et töö tegemisega on olnud kiire.

"Kui natukene vääratab, siis saab korrigeerida, aga põhimõtteliselt ei tohi valesti minna, siis tuleb uus kivi tuua," vastas Vernik küsimusele, mis juhtub siis, kui kiviraidur vea teeks.