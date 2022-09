Video: "Ringvaade" tutvustas ainulaadset robothobust

Treeneri Diana Rone'i sõnul on robothobune ratsanikele väga hea treeningvahend. "See kõige targem hobune üldse," sõnas Rone. "See ütleb sulle asju, mida sa ise ei näe ja mida ka sinu treener eemalt ei näe. See annab teada, mida hobune tunneb," lisas ta. "Ratsanikud tahavad alati teada, mida hobune tunneb."

"Hüppe peal võtab vasak käsi natuke rohkem kontakti, kui on vaja," selgitas robothobuse omanik Melissa-Marion Amiel, mida hobune talle äsja õpetas. See ongi robothobuse üks põhilistest eesmärkidest - õpetada ratsanikele seda, mida nad seni ratsutades valesti teinud on.

"Paremat ei leia kuskilt. Väga päris on," vastas Amiel küsimusele, kas ta on simulaatoriga piisavalt rahul. "Liikumised ja tundlikkus, kuidas peaks ratsanik seljas olema," kommenteeris ta, mis teeb simulaatori heaks.

Robothobune on ühtlasi ka nimeotsingul ning "Ringvaade" kutsus üles kõiki vaatajaid sotsiaalmeedia vahendusel oma pakkumisi tegema.