Tallinna abilinnapea uuest näitusest: see tutvustab ERR-i ala uut detailplaneeringut

"Tegemist on näitusega, mis tutvustab ERR-i ala uut planeeringut," kommenteeris Tallinna abilinnapea Madle Lippus. "Linnavalitsus veel ei kinnitanud detailplaneeringut, vaid me võtsime selle vastu, mis tähendab seda, et detailplaneering on praegu avalikul väljapanekul," selgitas ta.

Tallinna abilinnapea sõnul on detailplaneering väga paks dokument, ent kõige olulisem info on neljale plakatile lihtsal ja sissejuhataval viisil kirja pandud. "Kohalike elanike jaoks on see planeering kindlasti oluline," rääkis ta. "Ja kindlasti on see oluline linnaruumiliselt - see tähendab täiesti uue keskuse teket."

"Selle näituse olulisus on selles, et ühtepidi on ta linnaruumis näha - kõik saavad seda lihtsalt vaadata - ja teisipidi / .../ me tõmbame sellele tähelepanu täpselt selles kohas, kus hoone tulevikus paiknema hakkab," täheldas Lippus. "Näitus selgitab väga lihtsalt kõik lahti."

Lippus sõnas, et uus planeering lihtsustaks nii maja enda kui ka kohalike elanike logistikat. "Jala ligipääsetavus on väga oluline selle planeeringu puhul."

Lippus lisas, et eelkõige soovitakse jõuda suurema dialoogini linnarahvaga linnaruumiliste muutuste kontekstis. Esialgu oodatakse aga planeeringule tagasisidet kuni septembri lõpuni. "Peale seda tuleb avalik arutelu, kus me kõiki kommentaare arutame ja loodame, et leiame ühise keele, et kuidas planeeringuga edasi minna."