Vabatahtlik Maie Sirel Ukraina sõduritest: nende varustus on vägagi piiratud

"Ilmad on seal juba külmemaks läinud," rääkis Sirel. "Tegelikult praegu ongi viimane aeg," viitas ta talvevarude täiendamisele. "Nad otsivad endale saapaid, jopesid, termopesu ja samamoodi ka termotekke ja magamiskotte." Ta lisas, et sõdurite ööbimis- ja elamistingimused on väga kehvad.

"Vabatahtlikud sõdurid, kes on välisleegionist tulnud - nemad on palju paremini varustatud, aga kohalike Ukraina sõdurite varustus on vägagi piiratud," selgitas Sirel. "Neid on vaja toetada nii palju kui võimalik."

"Ma saadan neile korduvkasutatavaid termotekke, mis on palju vastupidavamad ja nendega saab näiteks ka lahinguplatsilt haavatuid ära vedada, kuna nende kandevõime on 100 kilogrammi," tutvustas vabatahtlik. "Samuti nad ei helgi metsas nagu jõulupuud."

"Kuigi ühekordsed termotekid on ka parem kui mitte midagi," lisas ta, et ka neid võib annetada. "Rääkimata sellest, et öörahu on häiritud pidevate raketirünnakute tõttu, siis sõdurid ei saa magada ka seepärast, et neil on lihtsalt külm."

"Pigem siiski väga head ja kvaliteetsed talverõivad - ei ole mõtet saata väga vanu magamiskotte või vanu jopesid, mis enam sooja ei hoia. Vaja on siiski termoriideid," täpsustas Sirel lõpetuseks.