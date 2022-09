Seenenäituse kuraator kehvast seeneaastast: laud on mulaaže täis

Eesti Loodusmuuseumis avati eelmisel nädalal iga-aastane seenenäitus, mis tähistab sel aastal 60. sünnipäeva. Loodusmuuseumi botaanik ja seenenäituse kuraator Marja-Liisa Kämärä sõnas "Terevisioonis", et kehv seenesaak ja näituse juubeliaasta on näitusele toonud mulaažid, mida pole aastakümneid kasutatud.

Kämärä sõnul on seenenappus tabanud peaaegu tervet mandri Eestit, välja arvatud Ida-Virumaad, kus on nii loodusmuuseumi töötajate kui ka kohalike sõnul seenesaak väga hea.

Üldiselt kehva seeneaastat trotsides toimub Loodusmuuseumis sel aastal 60. korda sügisene seenenäitus. Lisaks metsadest leitud seentele, on näitusel väljas ka mulaažid, mida pole aastakümneid kasutatud. Mulaaže kasutatakse nii näituse juubeliaasta tähistamiseks kui ka selleks, et asendada seeni, mida pole metsast leitud. "Meil on terve laud mulaaže täis," naljatles Kämärä.

Kämärä sõnul ei pruugi soodsate tingimuste olemasolulul selleaastane kehv seenesaak järgmisesse aastasse edasi kanduda. "Kui on niiskust, natuke soojust, kuid mitte kuumust, tuleb arvatavasti järgmisel aastal seeni."