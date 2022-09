Eesti Laul on avatud ja ootab konkursile uusi lugusid

Eesti Laul läheb vastu uuele hooajale, mis kulmineerub võitja väljakuulutamisega 11. veebruaril. "Eesti Laul on igal aastal rikastanud kodumaist muusikaelu paljude uute lugudega ning tutvustanud laiemale publikule värskeid artiste. Ootame aktiivset osavõttu ka tänavu," märkis Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula.



Konkursil võivad osaleda autorid ja autorite kollektiivid, kes on Eesti Vabariigi kodanikud, välismaalasest Eesti Vabariigi residendid või mitteresidendid. Laulul võib olla Eesti Vabariigi kodanikest ja residendist autoritele lisaks üks mitteresidendist autor. Ka laulude esitaja(d) võivad olla Eesti Vabariigi kodanikud, residendid või mitteresidendid. Nii esitajate kui ka autorite puhul kehtib kuni viie laulu põhimõte.



Eesti Laul 2023 konkursile saab lugusid esitada 20. oktoobrini, tähtaeg on kell 12 päeval. Professionaalidest koosnev eelžürii valib esitatud lugude seast välja 20 laulu, mille avalik esmaesitlus toimub detsembri alguses. Eesti Laulu poolfinaalid toimuvad 12. ja 14. jaanuaril, finaal leiab aset 11. veebruaril.



Konkursil osalemise tasu on kuni 17. oktoobrini 50 eurot eestikeelse loo eest ning 100 eurot võõrkeelse või mitmekeelse laulu eest. Konkursi lõpufaasis osalustasud kahekordistuvad ning on vastavalt 100 ja 200 eurot. Laul koos muu reglemendis loetletud materjaliga tuleb üleslaadida ERR-i veebikeskkonda eestilaul.ee.



Eesti Laul 2023 täismahus reglement ja osalemiseks vajalik informatsioon on leitav Eesti Rahvusringhäälingu veebikeskkonnas www.eestilaul.ee.