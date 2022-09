Tomi Rahula Eesti Laulust: eestikeelne lugu jääb paremini kõlama

Teisipäeva keskpäevast on muusikutel võimalik esitada oma laule Eesti Laul 2023 konkursile. Eesti Laulu peaprodutsent Tomi Rahula sõnas Raadio 2 hommikuprogrammis, et Eurovisiooni laval kõlavad kõige paremini just riikide omakeelsed lood.

Kuigi eelmine aasta toimusid konkursil ka veerandfinaalid, jäädakse see aasta poolfinaalide ja finaalide juurde. "Veerandfinaalid olid proovimist väärt, sest me saime väga palju uut muusikat ja paljud artistid said võimaluse ennast näidata ja tõestada. /---/ Sel aastal võtame poolfinaale rahulikumalt, aga finaali teeme ikkagi suurejooneliselt," sõnas Rahula.

Lugusid saab esitada 20. oktoobrini, poolfinaalidesse pääsenud artistid avalikustatakse novembri alguses ning 3. detsembril avalikustatakse poolfinalistide lood. Kui varasemalt on poolfinaalid toimunud veebruari alguses, siis sel korral toimuvad need 12. ja 14. jaanuaril. Konkursi finaal leiab aset 11. veebruaril.

Kuigi 2023. aasta Eurovisioon pidi esialgu toimuma selleaastase konkursi võitjariigis Ukrainas, otsustati turvalisuse kaalutlustel võistlus siiski Suurbritannias korraldada. "Süsteem on lihtne – kui esikoht loobub või sel riigil ei ole võimalik võistlust ise korraldada, pakutakse korraldamist automaatselt teisele kohale tulnud riigile," selgitas Rahula.

Eurovisiooni vaatenurgast soovitab Rahula Eesti Laulule kandideerivatel artistidel teha eestikeelseid lugusid, sest omakeelne lugu on suure võistluse mõttes erilisem ja jääb paremini kõlama. Samuti soovitas ta võistlusele loominguliselt läheneda. "Tihti on neid, kes vaatavad eelmist võitjat ja lähenevad samas võtmes, aga üldiselt see süsteem pole nii jooksnud," märkis ta.