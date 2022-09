Liis Lemsalu: eesti keeles on keeruline lugusid kirjutada

Lemsalu rääkis raadiosaates, et tema pole eriti sugudevahelise ebavõrdsusega muusikamaailmas kokku puutunud, kuid mõnikord on olnud juhtumeid, kus on tahetud sündmusele tema asemel mõnda meesartisti. "Ma olen läbi mänedžeri kuulnud, et seda kontserti me ei saanud, sest taheti meest."

"Mulle tundub, et mind on vähemalt kaitstud – et see info ei ole minuni jõudnud ja minu ego ei ole saanud haiget," lisas Lemsalu, viidates sellele, et enamik suhtlust käib mänedžeri kaudu.

"Vahel sa ei peagi nii tohutult palju tegema tööd / .../ sul on vaja ühte head laulu, ühte head momenti," lausus Lemsalu. "Osadel tuleb lihtsamalt, osadel raskemalt, mõnedel ei tule üldse," mõtiskles ta. "See, kas lugu hakkab toimima, on juba kuulaja teha."

"Eesti keelega on see, et võib juhtuda, et sulle endale tundub, et see on tohutult hea, aga siis / .../ võib välja kukkuda, et see on täielik cringe," iseloomustas Lemsalu, et mõnikord võib eestikeelne laulutekst tulla välja imal või kohmakas. "Paganama keeruline on eesti keeles kirjutada."

"Ma saadan oma mänedžerile, Sandra Sersantile – ta on üsna konkreetne inimene," rääkis laulja, kellele ta laulusõnad ülevaatamiseks saadab. "Tema arvamust ma usaldan. Ta saab aru sellest, mida ma tahan edasi anda." Lemsalu lisas, et mõnikord on ka nii, et ta tajub ära, et lugu toimib just sellisena, nagu ta selle loonud on ning siis ta teiste nõuandeid kuulda ei võta.

"Mulle on Norras elamisest saadik meeldinud väga Ines," vastas Lemsalu küsimusele, kes on üks tema lemmikuid Eesti naisartiste. "Võib-olla veel eriti sellepärast, et ta on ise ka paljudele enda lugudele sõnad teinud."

Lemsalu sõnas ka, et hindab Eesti Laulu ja Eurovisiooni lauluvõistlust ning talle meeldib seda vaadata, ent suurt kinnisideed Eurovisiooni lavale jõuda tal pole. "Kui mul tuleks selline laul, millesse ma nii tohutult usuks ja arvaks, et sellega võiks tõesti minna särama, siis jah, aga antud hetkel ei ole lähenenud niimoodi kogu sellele asjale."

Laulja lisas lõpetuseks, et albumitegu lükkus tal järgmisse aastasse. "Mul olid küll lood olemas, aga mul tuli tunne, et see ei ole vist päris see."