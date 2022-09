"The Crowni" filmimine pandi pärast kuninganna Elizabeth II surma pausile

Režissöör Peter Morgani draamasari räägib loo Briti monarhiast ning oli viienda hooaja filmimise keskel, kui kuninganna Elizabeth II surmast teatati. Morgan otsustas, et paneb austusavaldusena filmivõtted pausile.

""The Crown" on armastuskiri kuningannale ja mul pole praegu muud lisada kui vaikust ja lugupidamist tema vastu," kommenteeris Morgan.

"Keegi meist ei teadnud, millal see võib juhtuda, kuid see õige ja asjakohane otsus näitamaks kuningannale lugupidamist," sõnas ka sarja üks produtsentidest Stephen Daldry. "Ta on üle maailma tuntud inimene ja me peaksime seda tegema."

Sarja viies hooaeg kajastab 1990-ndate alguses kuningakojas aset leidnud sündmusi ning hooajas mängivad kuninglikku perekonda uued näitlejad.

Algul pidi sarjal olema kokku kuus hooaega, kuid äsja otsustati, et viies hooaeg jääb viimaseks.