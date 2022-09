Elephants From Neptune uuest albumist: see on koht, kus korraks peatume ja vaatame, kuhu edasi

Eelmisel nädalal ilmus bändil Elephants From Neptune videosingel "Motel Blue", mis on esimene singel bändi 27. oktoobril ilmuvalt albumilt "Boogieland". Raadio 2 hommikuprogrammis käisid bändiliikmed Robert Linna ja Rain Joona, kes rääkisid uue albumi tagamaadest.

Rober Linna sõnul võtab uue albumi esimese singli pealkiri "Motel Blue" kokku uue plaadi terviku. "Plaat on üleüldiselt nagu peatuspaik bändi teekonnal ning see album on samamoodi koht, kus me korraks peatume ja siis vaatame, kuhu tee edasi viib," kirjeldas ta.

Linna sõnul oli osa plaadile jõudnud lugudest olemas juba kuus aastat tagasi ning ülejäänud valmisid koroonapiirangute ajal. "Viisime pillid prooviruumis koju või maale ära ja kõik kütsime demosid teha."

Kuigi uuele plaadil jõudis enim Robert Linna demosid, on bänd üldiselt otsustanud statistikat mitte teha ning autorluse osas tehti kokkulepe juba bändi alguses ära. "Me jagame kõik nelja vahel võrdselt ära. Eks igaüks ise teab, palju ta panustab," märkis Linna.