Briti monarhia huviline: prints Harry ja tema perekond on kaotatud ressurss

"Selge on see, et on lõppenud üks väga oluline, märgiline ajastu. Niipea kuningakojas valitsevat kuningannat me ei näe," ütles Nelson.

"Kui me mõtleme sellele, et meil valitsused ja presidendid vahetuvad ning riigiasutustes toimuvad pidevalt muudatused, siis neil on seda veider mõnes mõttes teha, sest seda pole tehtud 70 aastat," kommenteeris Nelson monarhi vahetumist.

"Sealhulgas ei ole vahetatud näopilti rahal, passidel, riigiasutustel, vappidel – absoluutselt kõigel. Seda on väga-väga palju, mida nad peavad nüüd lühikese aja jooksul tegema," lausus Nelson. "Ka seaduste kinnitamine, mida Charles tegi kuningaks kuulutamise tseremoonia käigus. Ta andis nõusoleku hädapärasteks muutusteks, et riik saaks ka leinaperioodil funktsioneerida," lisas ta.

Prints Williamist ja Kate Middletonist said nüüd Walesi prints ja printsess. "Prints Williami tiitli ette lisandub nüüd ka Cornwalli hertsog," sõnas Nelson ja teatas ka, et neid tiitleid, mis tema nime ette lisanduvad, on veel ning paljud neist on Šoti tiitlid. "Need on ajalooliselt välja kujunenud."

"Ei-ei, seda sätestab seadus," vastas Nelson küsimusele, kas kuningas Charles III oleks saanud mõjutada Meghan Markle'i ja prints Harry laste kuninglikke tiitleid. "Seadusega on neile kui monarhi lapselastele ette nähtud kuninglikud tiitlid Tema Kuninglik Kõrgus." Ta lisas, et see, kuidas lapsed tiitleid kasutama hakkavad, on nende enda otsus.

"Tema vend, prints Andrew ei hakka osalema ametlikes kuningakoja esitlusülesannetes," oli Nelson kindel. "Väga kahju, et ei ole prints Harryt ja tema perekonda – see on jälle üks kaotatud ressurss, mis musta hobuse moel ratsutab taamal ning tekitab selliseid olukordi, mis on kohati etteaimamatud," rääkis ta. "Samas me näeme, et ka see aitab kuningakoja populaarsusele omal moel kaasa – tõstab põnevust, intriigi."

"Üks huvitav nüanss on küll – kellele läheb Edinburghi hertsogi tiitel?" tõstatas Nelson küsimuse, mille üle monarh peab lähiajal otsustama. "Me loodame, et selleks saab tema vend prints Edward."