Heategevussaade "Jõulutunnel" ootab taotlusi abivajajate toetamiseks

Esimese jõulupüha traditsiooniline heategevusprogramm "Jõulutunnel" on alates 1999. aastast toetanud vaatajate abil vähekindlustatud peresid, varjupaiku ja Toidupanka ning olnud aastaid laste ravi leevendaja. Heategevussaate toel on soetatud vähiravimeid, mitmesuguseid meditsiini- ja füsioteraapilisi seadmeid ning tõstetud fookusesse ühiskonnas olulisi teemasid.



Ka tänavu soovib ETV koos vaatajatega pakkuda toetust olulise sotsiaal- või terviseprobleemi lahendamisel, mis on seni saanud liiga vähe tähelepanu või vajab lisatuge olemasoleva süsteemi kõrval. "Jõulutunneli" produtsendi Margus Saare sõnul võiks televaatajate annetuste eest soetatav seade, pakutav tegevus või lahendus omada ulatuslikku positiivset mõju. Toetuse eesmärk peaks olema selgelt mõistetav ja tulemus mõõdetav.



"Jõulutunnel" toetab oma tegevusega laiemaid teemasid, seetõttu võiks saate partner olla sihtasutus, mittetulundusühing või heategevusorganisatsioon, kellega koostöös jõuaks abi võimalikult paljudeni.



Heategevusprogrammis osalemiseks oodatakse taotlusi koos põhjendusega kuni 10. oktoobrini e-aadressil [email protected]



Möödunud aastal pühendus heategevussaade vähiravi võimalustele ja kogus Hille Tänavsuu vähiravifondi Kingitud Elu toetuseks 505 330 eurot. Algatuse toetuseks oli esimese jõulupüha otsesaates VHK keelpilliorkester Rasmus Puuri juhatusel ning solistidena astusid üles Ott Lepland, Alika Milova, Jaan Pehk, Marko Matvere jt. ETV-s juhtisid saadet Margus Saar ja Katrin Viirpalu, ETV+ kanalil Andrei Titov.



"Jõulutunneli" tegemised koonduvad veebilehele err.ee/jõulutunnel.