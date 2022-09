Helari Viiart kodumasinate tuleohutusest: tee siis, kui oled kodus

"See pink ei ole kindlasti piisavalt pikk - puudujääk on päris suur," kommenteeris Viiart tuletõrjeametit. Ta lisas, et palk on kindlasti üheks probleemseks kohaks ameti juures. "Eks me kõik teeme teist tööd kõrvalt - meil ei ole võimalik peredega ära elada ühe palgaga."

"Me tahame olla head ühiskonnale ja see on üks viis, kus me saame ennast väljendada," sõnas Viiart, mis inspireerib inimesi päästeametis töötama.

"Ei - see on meile keelatud," vastas Viiart küsimusele, kas tuletõrjujad streikida võivad. "Pigem ülemused on need, kes saavad tulla välja ideedega, ja rahvas saaks meid natuke rohkem toetada," arvas ta, mida saaks olukorra parandamiseks ette võtta.

"Tänapäeval on kindlasti järjest rohkem võimekamad," kommenteeris Viiart vabatahtlikke tuletõrjujaid. "Tihti võib ka seda juhtuda, et kui on suuremad riigipühad või muud pidustused, siis kutselised on suhteliselt vähemuses."

Kodumasinate tuleohutus

Viiart tutvustas, et kõige tuleohtlikum kodumasin on külmkapp, kuid kõige rohkem süttivad pliidid põlema, millele järgnevad nõudepesumasinad.

"Kui vanasti olid külmkapitagused metallist, siis tänapäeval on need plastikust," tõi ta välja ühe põhjuse, miks külmkapid tänapäeval kergemini põlema lähevad. Samuti soovitas Viiart kord aastas külmkapitagust koristada. "Vastavalt mudelile ... aga ma arvan, et 5-10 aastat, mitte rohkem," kommenteeris ta külmkappide eluiga.

Kui juhtub, et pann läheb pliidil põlema, soovitas Viiart selle peale märja käteräti visata ning seejärel tuleks pann tõsta pliidilt ära kraanikaussi. "Sa pead katma ära millegagi - päris niimoodi ei saa, et sa nüüd paned kohe vee alla."

"Nad on masinad, mis töötavad meieta," kommenteeris Viiart kodumasinaid. Tema sõnul peaks kasutama kodumasinaid aga siis, kui ise kodus ollakse, et õnnetuse korral ka koheselt reageerida saaks. "See ongi põhipõhjus - tee siis, kui oled kodus."