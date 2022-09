Steven Spielberg avaldas treileri oma uuest filmist "The Fabelmans"

"The Fabelmans" räägib loo noorest poisist, kes saab teada teda vapustava perekonnasaladuse, mille ajendil hakkab ta filme looma, lootes läbi selle nii maailmast kui ka iseendast paremini aru saada. Spielbergi inspiratsiooniks olid tema enda noorusaastad Arizonas.

"Panin sellesse filmi 75 aastat elukogemust," sõnas Spielberg.

Filmis "The Fabelmans" mängivad Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen, Gabriel LaBelle, Jeannie Berlin, Julia Butters, Robin Bartlett, Keeley Karsten ja Judd Hirsch.

"The Fabelmansi" kaasstsenarist on Tony Kushner ("West Side Story", "Lincoln").

Film esilinastub tänavu 11. novembril.

Movies are dreams that you never forget #TheFabelmans directed by Steven Spielberg.

Starring Michelle Williams, Paul Dano, Seth Rogen and Gabriel LaBelle.

In theaters everywhere Thanksgiving. pic.twitter.com/OkFlSCp2yl