Lauri Liiv: kui sa ei ole liiga andekas, siis pead kõvasti tööd tegema

Peagi jõuab lavalaudadele uus versioon teatritükist "Aabitsa kukk", kus Mauno osatäitja on Lauri Liiv ja lavastaja Andrus Vaarik. "Seda saab kindlasti paremini teha," muigas Vaarik originaalile viidates.

"Juba pikka aega tundsin, et tahan väljakutset näitlejana," sõnas Liiv, miks ta projekti otsustas ette võtta.

"Ma õpin noortelt väga palju. Ma jälgin neid väga tähelepanelikult, et ma ei jääks kuskile nurka hallitama," rääkis Vaarik ja lisas, et näitlemisviisid arenevad pidevalt. "Minu kuuldes ei saa kunagi öelda, et lapsed on hukas - ma ütlen, et vanamehed on hukas."

"Ma ei oska õpetada!" vastas Vaarik küsimusele, kas ta ise ka kunagi mõne näitlemiskursuse kavatseb anda. "Õpetaja amet on kõige raskem, kõige tähtsam ja kõige tänamatum amet."

Liiv meenutas ka saates, kuidas ta proovis aastaid tagasi lavakooli sisse saada, kuid tulutult. "Olin ikka nii löödud, et jõin üksinda pudeli viina ära," naeris ta. "Tollel hetkel, kui ma sinna sisse ei saanud, siis ma muidugi olin nii noor ja loll, et arvasin, et kuidas nad ei näe seda suurt talenti," meenutas Liiv ja lisas, et hiljem ta sai muidugi aru, et tegi kehvad katsed.

"Kui sa ei ole liiga andekas / .../ siis sa pead kõvasti tööd tegema, ega sul muud üle ei jää," kinnitas ta, et sihikindlus viib eesmärkideni.

"Aabitsa kukk" esietendub 7. oktoobril.