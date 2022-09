Tuuli Tubin-McGinley riiete parandamisest: seda ei taheta enam teha

Heimtali Muuseumi Sõprade Selts korraldab koostöös Eesti Rahva Muuseumi, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu ning TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga pükstepaikamise konkurssi, mis on kestnud terve suve ning lõpeb 1. oktoobril.

"Eesmärk on kutsuda inimesi üles paikama hästi pikalt moes olnud lõhkisi teksapükse," rääkis Tubin-McGinley "Hommik Anuga" saates.

Tubin-McGinley sõnul sai üleskutse mõte alguse sellest, et lõhkised teksapüksid on juba väga pikalt moes olnud, mis pole moe puhul tavapärane. "Mood on tavaliselt selleks, et tulla, natukene aega olla ja siis kaduda," kirjeldas ta.

"Siiani on laekunud umbes kümmekond tööd," sõnas Tubin-McGinley. "Laiem eesmärk on tõmmata tähelepanu parandamiskultuurile ja säästlikule elustiilile."

"Kui ma päris aus olen, siis enam mitte eriti," vastas muuseumi programmijuht küsimusele, kas tänapäeval osatakse üldse enam paigata. "See ei olegi enam moes või seda ei tahetagi teha," lisas ta. "Kui asi läheb katki, siis see visatakse minema ja ostetakse uus."

"On ikkagi see tabu või hirm lapitud asja kanda - see ei ole nagu hea märk või näitab seda, et ollakse vaene, aga tegelikult on see täiesti väär arusaam," teatas Tubin-McGinley. "Võiks mõelda pigem sedapidi, et see asi on mulle nii kallis, nii väärtuslik - ma ei taha seda ära visata, kui see hakkab ära lagunema."

Täpsem info, kuhu ja kuidas töid edastada: [email protected]