Ilmatark Arvo Saidla: veel kolm aastat peaks stabiilset talve ja suve tulema

"Me oleme tegelikult väga suured sõbrad," sõnas Pedassaar. "Me Arvoga kuulume ühte seltsi - me ei saa üldse öelda, et oleme konkurendid omavahel. Pigem ikka täiendame teineteist."

"Praegu on kõik roheline," kommenteeris Saidla. "Võib-olla kask laseb ülearused lehed lahti," sõnas ta ja lisas, et reeglina peaks kask olema juba kas alt või ülevalt kollaste lehtedega, kuid seda pole veel näha olnud. "See näitab seda, et sügis tuleb pikk." Ka teised looduse märgid näitavad Saidla sõnul soojapoolset sügist.

"Mina olen prognoosmudelite suuvooder," muigas sünoptik Pedassaar, kes ilma ennustades looduse vaatlemise meetodi ei kasuta. Padassaare sõnul tuleb aga septembri lõpp samuti soe. "Sooja ikka rohkem kui 15 ja võimalik et 20 kraadi ka."

"Kui üldjoontes vaadata neid loodusmärke, mis praegu on, siis ütleks nii, et tuleb keskmine talv - on külma, on sademeid, on lund," ennustas Saidla, milline tuleb tänavune talv.

Saidla sõnul tulevad ka jõulud valged ning samuti saab näha lund 24. veebruaril, vabariigi aastapäeval. "Mina seda au kindlasti enda peale ei võta. Mina loodan pigem, et jõulud tulevad valged," sõnas Pedassaar, et tema kuupäevalist ilmaennustust nii pikalt ette ei tee.

"On seitsme aasta tsükkel ja on viie aasta tsükkel. Tavaliselt viie aasta tsükli sees on tõsisemad talved ja ilusamad suved - ja praegu ongi viie aasta tsükkel. Kolm aastat veel peaks olema stabiilset talve ja stabiilset suve," arvas Saidla.

Oma raamatut veel ilmatark Saidla kirjutada ei plaani, kuid ütles, et tulevikus see võib juhtuda. "See surve on väga suur. Eks elu näitab."