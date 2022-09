Ilmar Trull: kui miski tuleb hästi välja, siis suurem huvi kaob

"See oli, jah, noorukiluule," meenutas Trull enda esimest luulekogu, mis ilmus 1984. aastal ning mis polnud lasteluule, nagu ta hilisemad teosed on olnud.

"Mul on selline kehv komme, et kui miski tuleb hästi välja, siis suurem huvi kaob," muigas Trull, kelle järgmine luulekogu ilmus alles 1990-ndatel.

Tagasi luule juurde jõudis Trull tänu sellele, et Eesti Ekspress palus tal igasse ajalehenumbrisse ühe luuletuse kirjutada. "Ma hakkasin proovima - see oli nagu väljakutse," meenutas ta. Trull sõnas, et tänaseks on ta rubriiki täitnud 26 aastat ja selle ajaga on ta jõudnud ajalehes avaldada umbes 1350 luuletust.

Trull kirjeldas ka, et tema luuletused saavad alguse eelkõige riimuvatest sõnadest. "Kui sa tahad midagi väga öelda, siis milleks sulle üldse riimis luuletus - räägi ära," arvas ta. "Või kirjuta vabavärssi, mis on ka sisuliselt proosa ... aga vabavärss ongi selles mõttes keeruline asi, et siis sul peab midagi öelda olema."

"Ei-ei, ega sa ikka ära ei ela, kui muid asju küljes ei ole," vastas Trull küsimusele, kas ainult lasteluule kirjutamisega elab Eesti ära. Trull ise on lisaks luuletamisele ja ristsõnade koostaja.