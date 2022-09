Ilmus treiler filmist "The Little Mermaid" peaosas Halle Baileyga

Disney uuest filmist "The Little Mermaid" ("Väike merineitsi") ilmus esimene ametlik treiler. Filmis mängib peaosatäitjat Arieli Halle Bailey.

"The Little Mermaidi" treileris saab näha Baileyt laulmas lugu "Part of Your World". Režissööri Rob Marshalli sõnul saab filmis olema neli seni kuulmata lugu.

Samuti teatas Marshall, et Bailey näitab peaosatäitjana suurepärased oskusi ning näitlejanna oskab läbi oma karakteri vaatajateni erinevaid emotsioone tuua.

"The Little Mermaidi" originaalfilm tehti 1989. aastal animatsioonina.

Film esilinastub 26. mail 2023. aastal.