Lonitseera: laveerime muretuse ja tõsiselt võtmise vahel

Lonitseera liikmed on solist Kaisa Kuslapuu, Katariina Tirmaste (flööt, taustvokaal), Kristin Kaha (taustvokaal), Mart Nõmm (kontrabass) ja Tõnis Kirsipu (löökpillid).

"See ei ole ainult musitseerimine, vaid seal on ka midagi enamat," kirjeldas Tõnis saates, miks talle meeldib Lonitseerat teha. "Alati on mingi naljafoon ja tekstiga mängimine - selline hea kombinatsioon muretuse ja tõsiselt võtmise vahel. Kogu aeg selle piiriga laveerimine."

Bändi loomingu autori Kaisa Kuslapuu sõnul oli muusika see, mis aitas tal koolikiusamisest üle saada ja oma valu välja elada.

