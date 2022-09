Mati Kaal Hiiumaale jõudnud karust: 30-40 km ujuda pole karule mingi probleem

"Tegu on kõige tavalisema ökoloogilise protsessiga," rääkis Kaal "Vikerhommikus". "Noored isakarud, kellel pole oma territooriumi, igal pool on vanad otid ees, otsivad endale uusi alasid," selgitas ta.

Karud on Kaalu sõnul väga head ujujad. "Mingi 30-40 kilomeetrit ujuda pole karule üldse mingi probleem," oli ta kindel.

Lisaks toidu- ja elupaigale otsivad karud ikka omasuguseid ja möödunud kogemus näitab, et karud Hiiumaal võivad edasi liikuda Saaremaale, minna mandrile tagasi jne. "Kui vaatavad, et oota, mis sa ootad, aga ühtegi emakaru ei tule, siis tuleb minna vaatama, kust neid leiaks," muigas Kaal.

Jänes on julgem kui karu

Mees on ka ise metsas karudega kohtunud, kuid hirmutavaks kogemuseks seda kuidagi ei pea, pigem hingeülendavaks. "Karu on kõige arem loom üldse Eestimaal. Jänes on palju ägedam."

Küll aga kinnitas Kaal, et karul on refleks ajada taga liikuvat objekti. Seega võiks pigem seisma jääda, kui looma näed. Ohtlik on ka olukord, kui satud emakaru ja poegade vahele. Siiski kinnitas ta, et karu pole kuri loom.