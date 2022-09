Sveta baaris esineb Oranssi Pazuzu Soomest

Oranssi Pazuzu on oma 14-aastase tegutsemisaja jooksul avaldanud viis stuudio- ja kaks lühialbumit. Bändi viimane album "Mestarin kynsi" ilmus 2020. aastal.

"Oleme Oranssi Pazuzut üritanud Eestisse tuua alates 2019. aastast, kuid erinevate asjaolude tõttu on see protsess veninud. Meil on ülimalt hea meel, et bändi viimase albumi "Mestarin kynsi" üks esimestest kontsertides toimub just Tallinnas," sõnas Damn.Loud Agency eestvedaja Roman Demchenko.

Oranssi Pazuzut soojendab Sveta baaris 1993. aastal Eestis loodud industrial metal'i bänd Pedigree.