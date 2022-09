Viljandi tähistab sünnipäeva parandusfestivali ja piknikulauapeoga

"Viljandi on aastate jooksul palju arenenud – seda nii välimuselt kui sisult. Kõige rohkem kujundab aga ühe linna nägu see, millised on linnas elavad inimesed ja nende teod. Mul on hea meel tõdeda, et Viljandis on ettevõtlikud ja põnevate ideedega inimesed, kes on linna teinud just selliseks nagu see täna on," sõnas Viljandi linnapea Madis Timpson.

Linna sünnipäeva tähistamine algab 9. septembril kell 19, mil Viljandi tänavatel algab V.Õ.M.M ehk Viljandi õhtune maastikumäng. Korraldajate sõnul on mängu eesmärk pakkuda harivat vaba aja veetmise võimalust ning tõsta noorte ja nende vanemate teadlikkust ning anda oskusi erinevates ohusituatsioonides käitumiseks ja toimetulekuks. Mängu alguspunkt on Viljandi lauluväljakul ning osalejate kogunemine algab kell 18.30.

10. septembri hommikul kell 11 saab Koidu 13 hoovis alguse esimene Viljandi parandusfestival, mida korraldab Pärandilinn Viljandi. Parandusfestival toob kokku professionaalsed parandajad ja pakub linnakodanikele võimaluse erinevaid esemeid ise parandama õppida või head nõu saada. Seda eesmärgiga juhtida tähelepanu kestlikele ressursitarbimise põhimõtetele, kus kahjustatud eset ei visata ära, vaid proovitakse parandada. Parandusfestival toob inimesteni parandustöötoad, inspiratsiooniloengud, kontserdid, ekskursioonid, filmiprogrammi ning näitused.

Samuti avatakse 10. septembril Ugala teatri 103. hooaeg. Õhtu algab kell 17 teatrihooaja avalavastuse "Kirsiaed" esietendusega, mille toob lavale Andres Noormets. Pärast esietendust jätkub õhtu ühise teatripeoga.

11. septembri hommikul kell 11 toimub Koidu tänaval piknikulauapidu "Pidu Koidu tänaval". Pidulisi kostitab välkkohvik ning muusikat mängivad kohalikud melomaanid. Viljandi 739. sünnipäeva puhul pakub linn külalistele ka pidumaiust.