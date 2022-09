Aivar Pilv: pidin advokatuuri juhatusele selgitama, miks ma diskodega tegelen

"See on ikkagi mõõtmatu vahe, mis tehnilised muutused maailmas vahepeal toimunud on," sõnas Pilv. "Diskostiil on muutunud, põhimõtted on muutunud," kirjeldas ta. Pilv lisas, et tänapäeva puldid on küll keerulisemad, kuid tavaliselt tekib tal peale esimeste lugude mängimist juba puldi taga kindlam tunne.

"Peod olid muidugi meeletud ja hakkasid hästi vara - kell 20 suveõhtuti," viitas Pilv tolle aja karmidele reeglitele. "Väljas oli veel valge. Arg Eesti inimene esimesed poolteist tundi tantsupõrandale ei roninud, vaid kuulas muusikat ja jalutas ringi, seetõttu oli ka diskoritel ette planeeritud umbes pool tundi või 45 minutit kuulamisdiskot - sellist tõsisemat, intellektuaalsemat muusikat."

"Rahvast oli meeletult palju - kuumadel suveõhtutel tõmbusid kultuurimaja seinad niiskeks ja tantsuplokkide vahele tehti vaheaegasid, et kultuurimaja õhutada: aknad tehti lahti, uksed tehti lahti, rahvas saadeti välja," meenutas Pilv hilisemaid õhtutunde, kui juba disko täie hooga käis. Tema sõnul jäi rahvale alati peale diskot sisse tunne, et see kestis liiga lühikest aega ning seetõttu peeti vahepeal diskosid isegi kolmapäevast pühapäevani.

"Minu jaoks oli lemmikkoht Tartu Ülikooli klubi - see tundus tollel ajal kõige popim, kõige modernsem ja ka üliõpilaste seas kõige hinnatum ööklubi," tõdes Pilv. Ta meenutas, et ka Tartus Püssirohukeldris peeti väga populaarseid pidusid. "Kui ma vahel tehnikat sinna päeval viisin, siis inimesed seisid juba enne kella kahte ukse taga järjekorras - kell kaks tehti Püssirohukelder lahti - et nad saaksid osta endale kas selleks või järgmiseks nädalaks laua, et diskole pääseda."

"Enamus kolleegide suhtumine oli positiivne ja mõistev - oli ka eelnevalt teada, et ma diskodega tegelen," vastas Pilv küsimusele, kuidas teised advokaadid tema diskoriametisse suhtusid.

Ent oli ka advokaate, kes arvasid, et advokaaditöö ei sobi tema hobiga kokku. "Ma pidin käima Eesti Advokatuuri juhatusele selgitamas, miks ma sellega tegelen, kus ma tegelen, millised need diskoõhtud välja näevad jne," rääkis Pilv.

"Kui sa tahad sellega tegeleda, siis püüa seda nii teha, et sa kuskil silma ei torka ja et sust kuskil midagi teada ei ole," meenutas Pilv talle öeldut. Ta lisas, et pärast vahejuhtumit võttis ta endale esinejanimeks Aipi, mis oli tema esimestest nimetähtedest inspireeritud ning pärast mida enam probleeme advokatuuris ei tekkinud.