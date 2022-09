Marko Mihkelson: Charlesil ei saa kindlasti lihtne olema

"See pärand, mille Elizabeth II jätab, on nii võimas, et selle varjus on võimalik kuningakojal veel väga pikalt toime tulla," vastas Mihkelson küsimusele, kuidas kuningapere kriitikaga tulevikus hakkama võiks saada. "See võiks kanda ka Williamit tulevikus."

"Kuningapere ja kuningakoja nägu on nii Elizabethi moodi - Charlesil ei saa kindlasti lihtne olema," arvas ta. "Praegu on väga suured ootused ja teisalt ka kartused, kas ta ikkagi tuleb toime selle pärandi hoidmise ja edasiviimisega ning kuningakoja kooshoidmisega," kommenteeris Mihkelson uut Briti kuningat.

Mihkelson nentis, et kuninganna Elizabeth II näitas üles erakordset erapooletust poliitilistes küsimustes. "Ta on andnud läbi lillede vihjeid, aga mitte kunagi kommenteerinud otse ega osalenud poliitilises arutelus," lausus ta. "Ilmselt tuleb kuningal sellest õppida."

Mihkelson arvas, et kuninganna suurim teene oli tema isiksus ise. "Ta on ikkagi suutnud kujuneda monarhide monarhiks üle ilma," sõnas ta. "Ta suutis muuta nii kuningakoja tähendust kui ka kujuneda ise inimeseks, keda täna kõik maailmas väga lugupidavalt meenutavad."