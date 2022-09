Vikerraadios alustab Tiina Jõgeda saatesari "Minu mängureeglid"

Saadet juhib psühholoogiline nõustaja ja kolumnist Tiina Jõgeda. "Pealkiri kõlab arrogantselt, aga nii see ongi mõeldud," selgitas Jõgeda. "Aeg on selline, et isiksuse huvid ja vajadused seatakse väga tihti esiplaanile. Minu arvamus! Mina tahan! On aga üks väike aga – see isiksus ei tea alati, mida ta tahab, miks ta midagi teeb või tunneb või miks asjad just nii lähevad, nagu isiksus pole planeerinud. Ja mõnikord tekib isiksusel tunne, kas mina juhin elu või juhib elu mind."



Esimeses saates vestleb Tiina Jõgeda Tartu Ülikooli psühholoogiaprofessori Jüri Allikuga, Eesti isiksusepsühholoogia käilakujuga, kes räägib muu hulgas sellest, miks armastusel pole põhiliste isiksuseomadustega suurt tegemist.



"Minu mängureeglid" on Vikerraadio eetris pühapäeviti kell 16.05 alates 11. septembrist.