Andres Kasekamp kuningannast: oli tunne, et ta tõesti kuulas mind tähelepanelikult

Toronto ülikooli professor nentis, et kuigi Elizabeth II oli juba kõrges eas, siis kindlasti mõjutas tema tervist ka pikaaegse abikaasa prints Philipi möödunud aasta surm.

Kasekamp elab Kanadas ning "Terevisioonis" selgitas ta lähemalt Briti kuninganna sidet Kanadaga. "Kanada oli ilmselt üks tema armastatuim riik, sest ta külastas Kanadat rohkem kui ühtki teist maad - 22 korda koguni. Ja muidugi tema lapsed on ka külastanud Kanadat mitu korda," sõnas ta.

"Kanadas ei ole sellist liikumist nagu Austraalias - kuulutada ennast vabariigiks ja saada monarhist lahti. Siin teda ikka armastatakse," tutvustas Kasekamp. "Muidugi erandiks on Quebeci prantslased, kes ei ole kunagi Briti monarhi eriti armastanud."

"Kanada identiteedi jaoks on see ka väga oluline, sest põhiline asi Kanada puhul on mitte olla USA. See on üks asi, mis kindlasti eristab kanadalasi ameeriklastest," lisas Kasekamp.

Kui kuninganna Elizabeth II 2006. aastal Tallinnat külastas, kohtus ka Kasekamp temaga põgusalt. "Kuninganna oli selline inimene, kes tekitas väga positiivse õhkkonna kõigiga, kellega ta kohtus," meenutas ta. "Oli selline tunne, et ta tõesti kuulas tähelepanelikult ja sõbralikult minu juttu. Kuigi oli raske uskuda, et ta tegelikult sellest huvitatud oli."

"Peab meeles pidama, et ta töötas elu lõpuni. Teised inimesed lähevad pensionile 65-aastaselt, aga tema tegi veel 96-aastaselt tööd," lausus professor ning lisas, et kuninganna võttis veel kaks päeva enne surma oma palees vastu Suurbritanna peaministri.

"Ma usun, et ta suutis väga hästi juhtida Suurbritanniat üleminekuperioodil, kui impeerium lagunes ja Suurbritannia leidis endale rolli rahvusriigina uues, modernses maailmas," sõnas Kasekamp lõpetuseks.