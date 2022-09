Rootsis pannakse oksjonile Käbi Laretei harjutusklaver

Oksjonimaja Bukowskis disainieksperdi Jonatan Jahni sõnul pannakse Laretei klaver teemaoksjonile "Rootsis valmistatud", kuhu on kokku kogutud erinevad Rootsiga seotud esemed.

"See pole tegelikult päris klaver. Kuna Käbi oli kontserdipianist, kasutas ta peamiselt tiibklavereid ja tavalisi klavereid. See oli tema isiklik klaver, mille ta alati kaasa võttis ning ta kasutas seda garderoobis soojenduseks," kirjeldas Jahn.

"See on ilmselt tema kõige tähtsam isiklik klaver, mille ta igale kontsertidele kaasa võttis."

Lareteile kuulunud klaver pärineb 1960ndate lõpust või 1970ndate algusest. Klaverikasti siseküljele kleepist pianist oma poja joonistuse. "Ma usun, et ta pani joonistuse sinna selleks, et enne kontserte inspiratsiooni ammutada," sõnas Jahn.

Jahni sõnul raske öelda, mis hinnaga klaver oksjonil maha üritatakse müüa, sest ei ole teada, kas soovijate vahel tekib pingeline pakkumine või see meeldib ainult pianisti perekonnale. Jahni sõnul on harjutusklaveri hinnaks ennustatud umbes 5000 Rootsi krooni ehk umbes 500 eurot.

"See harjutusklaver on väga hästi valmistatud ning on ajastule omane, aga mõistagi muudab selle väärtuslikuks just päritolu ja lugu," tõdes ta.