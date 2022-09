Kuninganna surm käivitab operatsiooni "London Bridge"

Kui on kinnitust leidnud fakt, et "London Bridge Is Down" ehk kuninganna on surnud, võtab tema erasekretär Sir Edward Young, KCVO kohe ühendust Briti peaministriga. See peab toimuma enne, kui info riigipea surmast on jõudnud teiste Elizabeth II valitsuse all olevate piirkondadeni.

Avalikkus saab uudisest teada siis, kui vastav teade asetatakse Buckinghami palee väravale. Kõik palee töötajad peavad kandma kindlas mõõdus musta paela oma vasakul käel.

Pärast seda edastatakse avaldus ka meediale. Suuremate telekanalite saatejuhid peavad kandma musta ülikonda ja lipsu. Eetris olevatele raadiotöötajatele lastakse sinist valguskiirt, mis tähendab, et kohe tuleb üle minna uudistele.

Kuninganna surm tähendab seda, et uus riigipea on prints Charles, kellest saab kuningas. Tal on voli valida endale uus valitsejanimi, eelduste kohaselt saab temast kuningas Charles III. Uue kuninga kroonimistseremoonia toimub mõni kuu pärast kuninganna matuseid. Charlesi senine Walesi printsi tiitel läheb üle prints Williamile.

Elisabeth II surma ja matuste vahele peaks jääma periood, mil surnukeha jääb paleesse, et perekond saaks temaga hüvasti jätta. Seejärel viiakse ta Westminster Halli, et ka avalikkus saaks oma viimset austust avaldada. 2002. aastal käis kuninganna ema surnukeha juures üle 200 000 inimese.

Matusepäev kuulutatakse ametlikult leinapäevaks. Enne kirstu saabumist Westminister Abbeysse kell 11 hommikul, valitseb riigis vaikus.

Kui kuninganna sureb Balmorali lossis, viiakse tema surnukeha Holyroodhouse'i Edinburghis ning hiljem teenistusele Saint Gilesi katedraali. Avalikkus saab tulla saatma ja lilli viskama kuninglikule rongile, mis toimetab surnukeha Londonisse matusetseremooniale.