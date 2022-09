Kuninganna Elizabeth II on arstide järelevalve all

"Arstid on kuninganna tervise pärast mures ning soovitasid tal jääda meditsiinilise järelevalve alla pärast tänahommikust täiendavat ülevaatust," seisis Buckinghami palee ametlikus avalduses.

"Kogu riik on sügavalt mures," kommenteeris Suurbritannia peaminister Liz Truss. "Minu mõtted - ja Suurbritannia inimeste mõtted - on Tema Majesteedi ja kuninganna perekonnaga."

"Ma tean, et räägin kogu maja nimel, kui ütlen, et saadame Tema Majesteedile oma parimad soovid. Kuninglik perekond on meie mõtetes ja palvetes," sõnas poliitik ja spiiker Sir Lindsay Hoyle.

Kuninganna Elizabeth II on hetkel Balmorali palees ning Walesi prints, Cornwalli hertsoginna ja Cambridge'i hertsog on samuti sinnapoole teel.