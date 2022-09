Sünoptik tänavusest suvest: see oli läbi ajaloo soojuselt teine suvi

"Läbi ajaloo soojuselt teine suvi," kommenteeris sünoptik Ele Pedassaar tänavust suve. Tema sõnul oli vaid 100 aastat tagasi, aastal 1922, soojem suvi kui tänavu. "Augusti teine pool oli eriti soe."

"Soojenemine saab alguse järgmise nädala teises pooles ja sellele aitab kaasa orkaan Danielle, kes Atlandi ookeanis veel praegu tiirleb," lausus Pedassaar, mida septembri teises pooles oodata on.

"Pigem on n-ö käärid, üles-alla liikumist on päris palju," rääkis Pedassaar sügise ilmast. "Ega tormid ka tulemata ei jää," sõnas ta ja lisas, et oktoobrikuus muutub ilm sajuseks ja tuuliseks ning koolivaheajal võib isegi esimest lund juba oodata. "Või siis lumekruupe - midagi valget võib tulla."

"Keskmisest on viimased talved olnud ikkagi soojemad," vastas Pedassaar küsimusele, milline talv arvatavasti ees inimesi ootab. "Miinimumid ei lange enam nii madalale - ei suvel ega talvel," rääkis sünoptik üleüldisest trendist.