Video: "Terevisiooni" stuudios õpetati kirvest hooldama ja puid raiuma

"Puit on soe ja seisab hästi käes," tutvustas Burk eri käepidemega kirveid. "Teisalt, kui sa ei viitsi ja ei taha ega oska hooldada oma tööriistu, siis tegelikult on robustne plastkäepidemega kirves ideaalne."

"Loomulikult, kui me räägime suurtest pakkudest, mida on vaja lõhkuda, siis väikese kirvega ei tee seal midagi," viitas Burk saates demonstreeritud kirvestele.

"Esimese asjana ei tohi hooletuks minna sellise töö juures," sõnas Burk. "Kindlasti võiks üle vaadata, et kirves ei logiseks, et kiil oleks ilusti-kenasti sees ja varres ei tohiks olla suuremaid mõrasid, et pindu ei tekiks," lisas ta. "Nüri tööriist on ohtlik tööriist."

Burgi sõnul tuleks kirvega puid raiudes hoida selg mõnusalt sirgena ja jalad natuke harkis. "Tuleks vaadata ka lae kõrgust," tuletas ta meelde inimestele, kes raiuvad puid siseruumides.