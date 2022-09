Mika Keränen: kui ei loe, siis läheb pea paksuks

Keränen teatas, et loeb alates selle aasta jaanuarist raamatuid hommikuti, sest muidu ta lihtsalt ei jõua kõiki koju kokku ostetud raamatuid ära lugeda.

"Lugemine ei ole ainult laste asi - sellega peavad tegelema ka täiskasvanud, et nad saaksid aru, mis ümberringi toimub," sõnas kirjanik. "Ega siis lugemisoskus pole jalgrattasõit, et korra õpid selgeks ja oskadki. Lugemine on elukestev õpe," rääkis Keränen ja lisas, et kasvõi järjepidev tehnoloogia areng nõuab inimestelt lugemisoskust, et ajaga kaasas käia. "Kui sa loed ainult pealkirju ja mitte artikleid, siis loomulikult hakkab toimuma mandumine."

"Raamatukogudesse ostetakse väga vähe uusi raamatuid," rääkis Keränen. "Ma olen väga uhke selle üle, et minu raamatuid on ostetud, aga kui neid keegi kodus ei loe, siis viige raamatukokku," soovitas ta. "Raamatute ringlus on tuleviku märksõna. Tulekski ringlusesse panna, mis nad raamaturiiulil tolmu koguvad."

Hetkel töötab Keränen eesti keele õpetajana. "Praegu ma eriti ei kirjuta - ma sattusin masendusse, kuna raamatukogu laenutushüvitised võeti ära. Olin juba harjunud, et saan igal aastal kopsaka rahasumma," tunnistas kirjanik. "Ma otsustasin, et ma ei kirjuta mitte midagi enam suvel / .../ Ootan, et laenutushüvitised tõstetakse Soome tasemele."

"Ilukirjandus võiks olla trenn," oli Keränen saatejuhiga nõus. "Vaimse vormiga tegelemine," lisas ta. "Kui ei loe, siis läheb pea paksuks." Keränen soovitas lugeda näiteks "Apteeker Melchiori" raamatuid, mis tema arvates on väga hästi koostatud.

8. septembril toimub Tartus Raekoja platsil tekstide lugemine ÜRO rahvusvahelise kirjaoskuse teemapäeva puhul. Ka Tallinnas loetakse tekste ette "Lugemistunni" sündmuse raames Kirjanike Maja ees.