Paul McCartney, The Rolling Stones ja Slash panevad ülla eesmärgi nimel kitarrid oksjonile

Paul McCartney, The Rolling Stones ja Slash panevad kitarrid oksjonile, et annetada saadud tulu Ukrainale.

Artistid on kogu suvel vältel mänginud Ukraina lipuvärvidega Gibsoni kitarre, mis nüüd oksjonile lähevad. Tegu on limiteeritud väljaandega ning sarnase kitarri on omale soetanud ka näiteks Jason Momoa ja My Chemical Romance.

"Mul on väga hea meel panna enda kitarr oksjonile, et aidata Ukraina tublisid inimesi," lausus Paul McCartney. "Loodetavasti aitab see neil Venemaa agressiivsele sissetungile vastupanu osutada."

Kitarrid lähevad enampakkumisele 11. oktoobril Julieni oksjonifirma kaudu.

Vaata pilte kitarridest siit.