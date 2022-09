Björk avaldas esiksingli kümnendalt stuudioalbumilt

Singli "Atopos" muusikavideo režissööriks on Viðar Logi ning selle olustik leiab aset sürreaalses seenemaailmas.

Björk tutvustas sotsiaalmeedias, et uus singel on justkui "Fossora" passiks ning see on osaliselt inspireeritud pandeemia-aegsetest rave'idest.

"Fossora" on järjeks 2017. aastal ilmunud "Utopia" albumile. Uue albumi pealkiri sümboliseerib Björgi jaoks naiselikkust ja enesesse sügavuti kaevumist.

Kuula Björgi uut lugu "Atopos" siit:

"Fossora" ilmub 30. septembril.