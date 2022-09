Marju Länik uuest portreefilmist: ma ei öelnud kordagi, et pange kaamera kinni

Marju Länik rääkis "Vikerhommikus" oma uuest portreefilmist ning nentis, et andis režissöörile filmi kokkupanekul vabad käed. Laulja lisas, et filmis räägib ta oma elust avameelselt ja ükski teema polnud tema jaoks tabu.

"Mul ei olnud mingeid tabuteemasid ja ma ei öelnud kordagi, et nüüd pange kaamera kinni," rääkis Länik portreefilmi filmimise protsessist. "Ma andsin talle vabad käed - ta ei näidanud isegi mulle musta materjali," lisas laulja, et usaldas täielikult režissöör Urmas Eero Liivi visiooni filmi kokkupanekul. "Sa pead leppima sellega, et kõik läheb rahva ette ja sul pole midagi võimalik tagasi võtta," lausus Länik.

Läniku sõnul arvatakse tihti, et laulja amet on väga lihtne. "Tõmba kleit selga ja mine laula," viitas ta kuuldud lausetele. "Ei mõisteta absoluutselt, mis selle taga on - milline töö, millised pingutused, millised üleelamised ja kui väsinud sa võid olla, kui koju jõuad ükskord," mõtiskles Länik, kuid lisas, et muusika kompenseerib kõik, mis ameti juures keeruline on.

"Urmas Eero alguses mõtles, et ta küsitleb erinevaid inimesi, kuid lõpuks ütles - kui ta oli minuga juba mõned korrad kokku puutunud, esinemistel kaasas käinud ja kuulnud, kui avatult ma tegelikult räägin - et ta ei küsitle mitte kedagi, vaid paneb minu rääkima," tutvustas Länik.

Laulja arvas, et selline lähenemine oli õige valik. "Keegi on sinuga koos töötanud, aga ei tea, milline sa koduse inimesena oled. Teine tunneb sind ainult n-ö sõbrana, aga ei käi sinuga kunagi esinemistel kaasas."

Länik meenutas, et esimest korda oli ta teleekraanil 45 aastat tagasi. "1977. aasta sügisel olin telekonkursi "Kaks takti ette" esimeses poolfinaalis ja sain seal publiku preemia." Lauljana hakkas Länik tööle aga juba paar aastat varem 1975. aastal. "Eesti Riiklik Filharmoonia võttis mu solistina tööle," teatas ta.

"Marju. Südame kutse" on ETV eetris kolmapäeval, 7. septembril kell 22.05.