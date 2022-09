"Pealtnägija" alustab uut hooaega telefonikelmide päevavalgele toomisega

"Pealtnägija" alustab 23. hooaega Mihkel Kärmase ja Margit Kilumetsa juhtimisel. Saatejuhid tutvustasid "Terevisioonis", mis nende esimeses saates tulekul on ning jagasid mõtteid, kuidas Eesti elu kajastamine aastate jooksul on muutunud.

"Meie amet on korraga nii sprit kui ka maraton," kommenteeris Kärmas. "Jah, mul põhimõtteliselt on teada oktoobri keskpaigani või isegi selle teise poolde, mis võimalikud lood tulevad, aga samas juhtub kogu aeg põnevat, millele peab reageerima," lisas ta. "Hooaeg on pikk, vähemalt 37 saadet on ees."

Hooaja esimeses "Pealtnägijas" tuleb juttu telefonikelmidest. "Me toome päevavalgele, et ilma suure avaliku tähelepanuta viidi kevadel läbi Eesti politsei suurim rahvusvaheline ühisoperatsioon / .../ kus saadi kätte kuuest riigist 51 serverit, kus on kõikide telefonikelmide enda materjalid sees," lausus Kärmas. "Ja see on jackpot."

"Ma proovin katta seda valdkonda, mida ma kõige paremini valdan ehk et teen natuke pehmemaid lugusid," tutvustas Kilumets enda esimest hooaega "Pealtnägija" saatejuhina. "Vähemalt sel korral jään oma vana armastuse, kultuuri, juurde."

Kilumetsa jätkas, et üks tema esimestest lugudest Voldemar Kuslapist. "Septembri lõpus täitub tal 85 eluaastat, mida mitte keegi ei usuks, kui nad teda näevad või temast fotosid vaatavad."

"Me kaevume ka Malmstenite suguvõssa. Läheme tagasi mitu aastakümmet ja vaatame, mis suhted neil peresiseselt on olnud," rääkis Kilumets, mis hooaja esimeses saates käsitlusele tuleb.

Kärmase sõnul on Eesti ühiskond aastatega muutunud ning see kajastub ka "Pealtnägija" teemakäsitlustes. "Kui 1990-ndatel lasti inimesi tänavatel maha ja püssirohusuits hõljus, siis täna me oleme hoopis teistsuguses keskkonnas," teatas ta. "Sigadused, mida tehakse, ei ole enam nii jõhkrad ja lahtised."

Kärmas lisas, et ka kriteeriumid ajakirjandusele on muutunud. "Isegi kui vaadata kümme või 15 aastat tagasi eetris olnud "Pealtnägijat", siis oleme ausad, paljud lood on sellised, mida me täna ühel või teisel põhjusel ei saaks esitada."

"Pealtnägija" on ETV eetris kolmapäeviti kell 20.05.