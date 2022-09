Justin Bieber katkestas maailmaturnee

"Mõni aeg tagasi avalikustasin enda võitluse Ramsay-Hunti sündroomiga, mille tagajärjel oli pool mu näost halvatud," lausus Bieber ametlikus avalduses.

"Haiguse tõttu ei saanud ma esineda Põhja-Ameerikas Justice maailmaturnee raames. Pärast esinemispausi konsulteerisin arstidega, perekonnaga ja oma meeskonnaga ning jätkasin tuuritamist Euroopas," rääkis ta.

Bieber sõnas, et esinemised võtsid talt kogu jõu. Tema viimane esinemine leidis aset paar päeva tagasi Brasiilias Rock in Rio festivalil. "Pärast lavalt maha astumist tabas mind suur kurnatus ning ma mõistsin, et pean hetkel oma tervise esikohale seadma."

"Minuga saab kõik korda, aga ma vajan aega puhkamiseks ja paranemiseks. Ma olen väga uhke, et olen saanud Justice'i turnee koos tähtsa sõnumiga teieni tuua. Aitäh, et palvetate mu eest ja toetate mind. Armastan teid sügavalt," sõnas Bieber.

Justin Bieber teatas Ramsay-Hunti sündroomist 10. juunil sotsiaalmeedia vahendusel.