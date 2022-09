Lavastaja ja teatrikriitik Allik: Mait Malmsten võiks Jüri Ratast mängida

Mait Malmsteni 50. sünnipäeva puhul külastas "Ringvaadet" teatrikriitik ja lavastaja Jaak Allik, kes on näinud laval nii Maidu isa, vanaisa kui ka tema poega Franz Malmstenit.

"Ma mäletan teda 70 aastat tagasi esinemas," meenutas Allik Maidu vanaisat, kelle nimi oli samuti Franz Malmsten.

"Nendele on tunduvalt suuremad nõuded mõnes lavakoolis," kommenteeris Allik, kas näitlejate lastel on lihtsam lavakooli sisse saada. "Ma usun, et lapsed pärivad geeni vanematelt."

"Franz Malmsten (Maidu vanaisa) ei näinud Reinu, oma poega, näitlejana. 1967. aastal, kui Franz suri, tegi Rein esimesed näidendid Ugalas," rääkis Allik kurvast vahejuhtumist. "Ja Rein Malmsten ei näinud oma poega, Maitu, näitlejana."

"Mait Malmsten on Eesti teatri üks populaarseimaid näitlejaid - ei ole filmi, kuhu teda ei taheta, ei ole teleseriaali, kus ta ei mängi. Võib-olla ta mängib isegi liiga palju," arvas Allik. "Samal ajal ta teeb suurepäraseid osi."

"Erakordselt laia paletiga," iseloomustas Allik Maitu. "Mulle meeldib kõige rohkem tema roll ENSV-s."

"Mulle tundub, et Maidul on see pauk veel tegemata, mis tõesti säravana teatri ajalukku läheks," teatas teatrikriitik. "Kui keegi kirjutaks näidendi Jüri Ratasest, siis Mait võiks Jüri Ratast mängida," arvas ta lõpetuseks.