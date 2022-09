Juss Haasma Kukerpillidest: ansambel on kokku esinenud 450 päeva

"Film jääb - esinemised lähevad kuhugi ajalukku," kommenteeris Arne filmi tähtsust.

"See on kõigepealt pensionäri rutiinist välja tulemine. Kodus võib ju omapäi mängida küll, aga koos musitseerida on midagi muud," vastas Arne küsimusele, mis rõõmu pakub talle samade lugude aastast aastasse esitamine. "Peale selle on see kamp juba sõpruskond - meil on kogu aeg lõbus," lisas ta. "Hing on endiselt noor."

Arne teatas, et lugu "Kui lähen maailma rändama" pärineb nende esimeselt plaadilt ning seda esitatakse siiani. "Tavaliselt me selle looga ka alustame." Ta lisas, et lood "Rotterdam", "Pojad on mul naksid", "Kihnu neiu" ja "Meri on, meri jääb" on veel ühed paljudest, mis publikule alati peale lähevad.

Kukerpillide külalisesineja ja Arne Haasma poeg Juss Haasma on aastate jooksul ansambli kohta huvitavaid fakte kogunud, mida ta saates tutvustas.

"Kui üks kontsert kestab keskmiselt kolm tundi, siis 50 aasta jooksul on keskmiselt laval oldud 10 800 tundi, mis teeb kokku 450 päeva," lasus Juss. "Kui bändibussis loksutakse rõõmsalt keskmiselt aastas 12 000 kilomeetrit, siis aastate jooksul on läbitud 540 000 kilomeetrit. / .../ kokku on bussis veedetud 50 aasta jooksul täpselt kaks aastat."