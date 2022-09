Hiiumaal nähti karu

Esmaspäeva õhtul sai Hiiumaa lõunatipus Viiri kandis rajakaamera fotoga kinnitust oletus, et saarele on tulnud karu.

Hiiumaa jahimeeste seltsist öeldi, et kui esialgu levis oletus, et karu võis saarele tulla mandrilt üle Vormsi, siis praegu on õhus võimalus, et loom võis tulla hoopis Saaremaa poolt.

Emmaste jahiseltsi maadelt leiti karu jäljed 8. augustil ning hiljem seadsid jahimehed üles rajakaamera, mille ette loom nüüd jäi.

Varem on Hiiumaal karu nähtud 1986. aastal ja ka 2003. aastal oletati, et karu on saarele tulnud.