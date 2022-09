Eeva Esse-Sõõrumaa: alkoholi tarvitamisest noorte emade seas räägitakse vähe

Esse teatas "R2 Pulsi" saates, et alkoholi tarvitamine on tema jaoks väga isiklik teema ning enne kampaaniaga liitumist mõtles ta sügavalt järele.

"Tegelikult ma olen väga hea keskmine läbilõige noorest Eesti inimesest, kelle jaoks alkohol on pigem sõber kui vaenlane," tutvustas Esse ja lisas, et koroona ajal, kui pidi palju kodus aega veetma, tekkis harjumus ka tihedamalt alkoholi tarvitada. "Klaasikene või kaks-kolm on igapäevaelu juurde rohkem kuulunud. Täpselt nii on ka statistikas. Alkoholi tarvitamine Eestis on viimastel aastatel kõvasti kasvanud ja sellega koos ka tervisekahjud, mis alkohol inimestele teeb."

"Võta lahti sotsiaalmeedia," mõtiskles Esse. "Kui kiiresti sa näed alkoholiklaasi, mida eksponeeritakse justkui elustiili osana?"

"Meie hulgas on hästi suur probleem varjatud alkoholisõltuvus, mis tähendab seda, et inimesed võib-olla ei tunnistagi endale, et neil probleem on," arvas Esse. "Ja mis tegelikult on hästi laialdaseks muutunud, ja millest väga vähe räägitakse, on varjatud alkoholi tarvitamine noorte emade seas," lisas ta. "Stressirohked päevad kodus, mille lõpetadki klaasi, kahe-kolme või pudeli veiniga. / .../ Sellest võib midagi palju koledamat välja areneda."

"Keha enam ei talu väga hästi stressi," rääkis Esse enda pohmellidest 30. eluaastates. Ta lisas, et isegi väike kogus alkoholi võib jääda järgmist päeva mõjutama.

"Selle kampaania peamine eesmärk ei olegi moraali lugemine," selgitas Esse. "See on väike märguanne, et mis siis, kui prooviks teistmoodi."