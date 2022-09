Simson von Seakyll Eesti kõrgeimast rändrahnust: mõtlesin sellest legendi välja

"Kivi on kõigi oma – iga väike tükike kuulub igale elanikule," tutvustas Simson rändrahnu. Ta lisas, et rändrahnu peal kasvavad ka haruldased samblikud.

"Lapsepõlves käisin siin lambaid karjatamas ja mul oli igav," meenutas Simson. "Siin käisid turistid bussidega ja ma tegin kohtlase näo pähe ning mõtlesin välja legende."

"Selle kivi kohta mõtlesin välja sellise loo: Kalevipoeg käis Soomes vanapaganaga võitlemas ning viskas teda kiviga, aga pihta ei saanud ja kivi kukkus Kalevipojale varba ette," muigas Simson. Loo mõtles ta välja 45 aastat tagasi ning tema sõnul on see jõudnud nüüd suurema rahvahulgani, kes arvavad, et tegemist on vanarahva tarkusega.

Eestis on üle 25-meetrise ümbermõõduga hiidrahne kokku 87. Tammispea kivi ümbermõõt on 27 meetrit ja selle kõrgus on 7,7 meetrit, mis teeb rändrahnust Eesti kõrgeima. Enamik Eesti rändrahnudest on looduskaitse all.

