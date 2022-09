Sir Lancelot: "Mina, Pets, Margus ja Priit" on lugu, mis alati toob mingi pildi silme ette

Laupäeval toimub Telliskivi kvartalis 5Miinuse ja Smilersi esimene ühiskontsert, kus kaks bändi korraga laval on. 5Miinuse liikmed meenutasid "Ringvaates", kuidas nad on Smilersi saatel koolipidudel käinud.

Hendrik Sal-Saller sõnas, et 30 aastat laval olnud Smilersi kuulajaskond on praeguseks väga erinev - on nii neid, kes bändi alates aegade algusest kuulanud, kuid leidub ka nooremaid kuulajaid, kes lava ees kõiki laule kaasa laulavad. "Hämmastav, aga jõle lahe," sõnas Sal-Saller.

5Miinuse liige Sir Lancelot tõdes, et on sellest generatsioonist, mis Smilersi saatel üles kasvanud, ning ka tema bändikaalsane Päevakoer märkis, et lapsepõlvest on mitmeid mälestusi, mis on Smilersiga seotud.

"Põhikooli lõpupeo ajal mängis raadiost "Mina, Pets, Margus ja Priit" ja oli selline teismeliseks saamise moment. Selline filmilik tunne," kirjeldas ta.

""Mina, Pets, Margus ja Priit" on lugu, mis alati toob mingi pildi sulle silme ette," lisas Sir Lancelot.