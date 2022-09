Ukraina folgitäht Onuka ja Maris Pihlap esinevad Sveta Baaris

Onuka (tõlkes lapselaps) on Ukrainast pärit folktroonikute grupp, mille alustaladeks on produtsent Eugene Filatov ja laulja-laulukirjutaja Nata Zhyzhchenko. Viimane neist on ühtlasi ka bändi nägu avalikkusele. Bändi nimi on kummardus Nata vanaisale, kelle loodud instrument sopilka on olulisel kohal mitmetes Onuka lugudes.

Nende muusika on segu elektroonikast, kaasaegsest popist ja traditsioonilisest Ukraina folgist. 2013. aastal andis Onuka välja oma esimese singli "Look". Aastatel 2015-2017 hakkas bänd muutuma populaarseks ka väljaspool Ukrainat. Praeguseks on nad avaldanud kolm täispikka albumit ja seitse muusikavideot. Folktroonikute tähelendu võimendas ka nende esinemine 2017. aasta Eurovisioonil, kui finaali ajal astuti lavale koos Naoni orkestriga.

Maris Pihlap on laulja, multiinstrumentalist ja produtsent. Tema teekond pärimusmuusikani algas viiuldajana. Pihlapi fantaasiamaailmas ei eksisteeri žanre ning artist viib kuulaja teekonnale folgi, jazzi ja elektroonilise popi pärusmaadele, kus kõik ootuspärane ja ootamatu on mängleva kergusega põimitud üheks tervikuks. 2022. aasta kevadel ilmus Maris Pihlapi teine album pealkirjaga "The Search for Life Within", kus figureerivad lisaks Marisele veel mitmed muusikud.

Kontsert toimub Sveta Baaris 7. septembril.